Tom Cruise, il capo della NASA lo ringrazia: 'Sono un pilota grazie a Top Gun'

Qualche settimana fa è stato annunciato che Tom Cruise girerà un film nello spazio, e adesso che il progetto inizia a delinearsi con l'aggiunta di Doug Liman come regista, perfino l'amministratore della NASA James Bridenstine ha commentato la notizia.

"Le persone non fanno che chiedermi di Tom Cruise adesso, in ogni intervista che rilascio", ha detto Bridenstine alla stampa prima del lancio - poi rinviato causa maltempo - della SpaceX di Elon Musk, che secondo quanto riferito sarà uno dei produttori del film. “La risposta è sì, ci piace l'idea che Tom Cruise voli sulla Stazione Spaziale Internazionale per girare un film nello spazio. Sono al cento per cento a favore del film, e noi della NASA faremo il possibile per far sì che diventi realtà. Ricordo di un giorno, quando ancora ero alle elementari: vidi per la prima volta Top Gun e da quel preciso momento ho saputo che sarei diventato un pilota della Marina. E da lì sono passato a voler diventare un astronauta. L'obiettivo è questo, ispirare gli altri: Tom Cruise ha ispirato me a diventare un pilota, adesso potrà ispirare altri bambini a diventare il prossimo Elon Musk. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di Elon Musk. Questo è ciò che stiamo facendo con questo lancio e il prossimo film. Riguarda l'ispirazione per la prossima generazione".

Elon Musk, dal canto suo, ha aggiunto: "Dobbiamo ispirare i nostri bambini. Fargli desiderare quella tuta spaziale e di andare in orbita, e poi sulla Luna e poi su Marte. Vogliamo riaccendere il sogno dello spazio. Chiunque abbia dentro di sé un po' di spirito di esplorazione dovrebbe amare quello che sta succedendo oggi."