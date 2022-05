Tom Cruise a Cannes, l'elogio a Dakota e Elle Fanning: 'Generazione di talenti'

Star assoluta di questa edizione del Festival di Cannes, l'attore di Top Gun: Maverick Tom Cruise ha voluto elogiare delle giovani stelle del cinema: Elle e Dakota Fanning.

Durante il suo discorso di presentazione del sequel di Top Gun, Tom Cruise ha speso qualche minuto per complimentarsi con i giovani talenti di Hollywood.

"Ho visto Elle Fanning qui, che conosco da quando lei era una bambina" ha affermato Cruise "Sei un'attrice di grande talento, è meraviglioso vederti qui, e vedere tua sorella".

Le due giovani sorelle hanno avuto e continuano ad avere una carriera di grande successo, qualcosa che era chiaro sarebbe accaduto già sul set de La Guerra dei Mondi: "Elle diceva 'Sarò un'attrice' e io le rispondevo 'So che lo sarai'" ricorda Cruise "Stavo lavorando con Dakota a quel tempo, che è geniale. E un giorno sul set c'era anche Elle, e le ho chiesto 'Allora, cosa farai?' e lei rispose 'Sono un'attrice' e io 'Sì, si lo sei'".

"È così bello vedere queste generazioni diverse, e tutti questi attori qui e il vostro contributo al cinema" ha continuato poi l'attore "Perciò grazie!".

E conclude, ringraziando gli spettatori, il pubblico, i destinatari delle storie sullo schermo: "Faccio film per tutti voi, e mi sento davvero fortunato per la possibilità di fare ciò che faccio. Sappiate che penso a voi in ogni incontro di lavoro, per ogni storia di cui parliamo e ogni volta di cui si discute cosa stiamo facendo".