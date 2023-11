Tom Cruise fa un cameo a sorpresa nel nuovo film natalizio di Melissa McCarthy

Una delle missioni impossibili di Tom Cruise è quella di riuscire ad apparire nei posti in cui meno te lo aspetti, anche in film in cui non è tecnicamente presente.

É il caso di Genie, la nuova commedia natalizia di Richard Curtis con Melissa McCarthy, appena uscito negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming Peacock e incentrato sulla storia di un uomo con problemi di alcolismo che chiede aiuto ad una fata madrina per risolvere la sua situazione e salvare il Natale della sua famiglia, che ormai lo ritiene un caso perso. Nel bel mezzo del film, però, ecco l'inaspettato: un cameo totalmente a sorpresa di Tom Cruise, sotto forma di 'film nel film'.

In sostanza in Genie c'è una scena in cui Flora, la fata madrina interpretata da Melissa McCarthy, va al cinema per la prima volta e si ritrova a guardare il primo Mission: Impossible con Tom Cruise: l'esperienza spinge la protagonista a prendersi una cotta per la star, perché è noto che neanche le fate possono resistere al fascino di Tom Cruise. Ma, com'era logico presumere, non è stato affatto facile assicurarsi il cameo di Tom Cruise.

"Abbiamo dovuto fare i salti mortali per ottenere il permesso da parte della Paramount, e una volta avuto il loro si ci siamo dovuto rivolgere agli agenti di Tom Cruise" ha spiegato Richard Curtis. "Fortunatamente lo conosco di persona, almeno un pochino, ma quelle poche volte che siamo stati insieme è sempre stato molto gentile. Tra l'altro per un po' lavorammo insieme ad un film, che però poi alla fine non è stato realizzato. Comunque, non so se sia stato un favore personalmente per me o per Melissa, ma alla fine ha dato personalmente il suo okay. Il che significa che, dopo tutti questi anni, ho finalmente realizzato un film con Tom Cruise."

Recentemente, Tom Cruise è stato definito la prima vittima di Scientology.