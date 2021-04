Tom Cruise ha un buon motivo per volere il rinvio di Top Gun 2: ecco qual è

Negli Stati Uniti si sta avvicinando la stagione estiva del box-office e quest'anno sembra che tutti i film in programma nelle sale manterranno le attese e saranno regolarmente distribuiti. Ecco perché i fan si sono sorpresi dell'ennesimo rinvio di Top Gun: Maverick da luglio a novembre. Ma un motivo valido sembra esserci e coinvolge Tom Cruise.

Paramount qualche giorno fa ha annunciato alcuni rinvii, fra cui Top Gun: Maverick dal 2 luglio al 19 novembre 2021. Secondo The Hollywood Reporter il sequel di Top Gun è stato rinviato nella speranza che Tom Cruise possa avventurarsi in un tour mondiale.

Secondo il report, Cruise è uno dei pochi grandi nomi rimasti a Hollywood che può davvero influire positivamente sul lancio di un film e visto che quest'estate potrebbe non essere possibile organizzare un tour promozionale in giro per il globo si punta all'autunno, una scelta che sembra più praticabile.



Ecco uno dei motivi per cui Top Gun: Maverick ha subito un ulteriore slittamento. Anche se il ritorno di Tom Cruise nel ruolo di Pete Maverick sarebbe stato un grande incentivo per la stagione estiva cinematografica, è comprensibile che lo studio e Tom Cruise vogliano dare al film le migliori chance di diventare un successo commerciale.

Top Gun è cult degli anni '80 e ora è tutto pronto per sapere quello che ne è stato di Maverick: potete scoprire tutto quello che sappiamo su Top Gun: Maverick nella nostra news dedicata al film.

Nel cast del sequel, diretto da Joseph Kosinski, troviamo Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer e Jennifer Connelly.



In attesa del film ecco il trailer in versione LEGO di Top Gun: Maverick.