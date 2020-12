Tom Cruise blastato da Leah Remini: 'L'audio una finta per fare pubblicità a Scientology'

In una lettera aperta pubblicata sul sito web The Underground Bunker, Leah Remini ha attaccato la reazione ampiamente positiva che le persone hanno avuto nei confronti dell'audio virale di Tom Cruise.

Registrato sul set di Mission: Impossible 7 e trapelato nei giorni scorsi, l'audio registra un discorso di Tom Cruise che rimprovera a gran voce alcuni membri della troupe rei di non aver rispettato le norme di sicurezza anti-Covid. Il consenso del web è stato unanime per Cruise, anche George Clooney ha preso le sue parti, ma la Remini non ci sta e tira in ballo Scientology.

La Remini ha scritto sul suo sito che l'audio di Tom Cruise rappresenta una bravata per farsi pubblicità ed è da ricollegare a Scientology. Inoltre, la Remini ha dichiarato che lo sfogo che tutti abbiamo sentito è un perfetto riflesso della sua esperienza personale con Cruise, piuttosto che qualcosa di connesso alla pandemia, e ha ribadito un elenco familiare di accuse di illeciti contro Cruise e la leadership di Scientology. Cruise e la Chiesa hanno costantemente negato tutte le accuse di illecito.

"La Chiesa di Scientology ha agito più di qualsiasi altra istituzione religiosa nel promuovere azioni di prevenzione contro il COVID-19, negli Stati Uniti e nel mondo. Molto prima delle direttive 'resta a casa', la Chiesa ha intrapreso azioni aggressive per prevenire la diffusione del virus. Il leader della Chiesa ha agito ben prima dell'ascesa della curva", ha detto in un comunicato un rappresentante della Chiesa di Scientology. "Remini è una fonte inaffidabile che attacca Scientology per pubblicità e denaro, come lei stessa ha ammesso."

