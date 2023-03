Tom Cruise battuto dalla Russia: arriva il primo film girato nello Spazio!

La corsa allo Spazio si corre anche al cinema: da anni, ormai, si parla della volontà di Tom Cruise (e chi altri, sennò?) di girare un film letteralmente in orbita... Ma qualcuno potrebbe aver deciso di rubare il sogno al povero Tom, che per una volta pare sia destinato a cedere il primato in fatto di stunt e riprese in situazioni estreme!

Il termine corsa allo Spazio torna infatti in auge a quasi 60 anni dalla conquista della Luna dal momento in cui anche stavolta è la Russia a contrapporsi agli Stati Uniti, riuscendo anche a portare a casa l'agognato traguardo: da Mosca arriva infatti The Challenge, il primo film girato realmente nello Spazio, con buona pace della star di Top Gun: Maverick!

Mentre Tom Cruise si prepara a camminare nello Spazio, infatti, l'attrice russa Yulia Peresild mette la freccia e lo supera in volata, interpretando una chirurga che prende letteralmente il volo per effettuare una delicatissima operazione al cuore di cui ha urgente bisogno un astronauta impossibilitato a rientrare alla base in tempi utili.

Chissà come avrà preso la notizia Tom Cruise: conoscendo il nostro amico di mille, pericolosissimi stunt, siamo sicuri che starà già pensando a qualcosa per rendere ancora più strabiliante la sua futura impresa. Che voglia spingersi fino alla Luna? Lo scopriremo solo tra qualche tempo!