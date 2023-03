Tom Cruise a Bari, virale la foto con la responsabile dei voli:'Tornerà in vacanza'

Tom Cruise ha soggiornato a Bari per girare alcune sequenze del nuovo film di Mission: Impossible. L'attore si è recato in Puglia con un aereo privato, atterrando e poi ripartendo dall'Aeroporto Internazionale Karol Wojtyla. Ad accoglierlo la responsabile Maria Campanelli, protagonista di una foto che ha fatto il giro del web.

Campanelli, responsabile dell'ufficio coordinamento Adp, si è occupata della gestione del passaggio di Tom Cruise nello scalo barese per il film: su Everyeye è disponibile il teaser trailer di Mission: Impossible 7.

La foto ricordo che ritrae Cruise al fianco di Campanelli è diventata in pochissimo tempo virale e la stampa si è rivolta proprio alla dirigente dell'aeroporto per chiedere alcuni dettagli dell'incontro con il divo di Hollywood.

Al Corriere della Sera, Campanelli ha dichiarato:"Come rappresentante dell'aeroporto sono andata a salutarlo. C'è stato un siparietto molto piacevole. Io lo ringraziavo perché per noi è stato un onore averlo a Bari, in Puglia. Lui ha risposto che l'onore è stato anche suo, ha detto di essere rimasto molto contento e soddisfatto. È rimasto particolarmente entusiasta del sistema di accoglienza che gli abbiamo riservato, ha anche detto che gli piacerebbe tornare in Puglia non per motivi di lavoro".



Nell'intervista, Campanelli spiega il programma lavorativo che è stato messo in atto per accogliere al meglio la star:"L'arrivo di una personalità come Tom Cruise ci ha richiesto un impegno maggiore. Abbiamo dovuto incastrare le esigenze ordinarie della vita aeroportuale con la presenza di un attore di fama mondiale. Bisogna occuparsi di diversi aspetti organizzativi. Dal volo privato su cui viaggiava fino agli elicotteri arrivati. E il tutto senza dimenticare l'entourage".



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Top Gun: Maverick, il sequel del cult anni '80 con il ritorno di Pete Maverick.