Tom Cruise è a Bari per le riprese di Mission: Impossible 8: previste acrobazie aeree

Tom Cruise ha ritirato il premio ai PGA Awards solo qualche giorno fa, ma la sua impegnatissima agenda oggi lo porta in Italia, per la precisione a Bari, in vista delle riprese di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, per gli amici Mission: Impossible 8.

In queste ore, infatti, la star è stata avvistata all'aeroporto di Bari, dove è stata vista salire a bordo di uno dei tre elicotteri militari impiegati nelle riprese e ha spiccato il volo per una meta top secret (secondo alcune fonti Matera, che potrebbe ospitare altre location del film per prossime sessioni di riprese). Ad attenderlo nel luogo in cui si dice stia alloggiando, l'hotel delle Nazioni sul Lungomare del capoluogo pugliese, sono riuniti gli immancabili gruppi di fan. L'Apulia Film Commission non è coinvolta nell'organizzazione delle riprese, ma esprime comunque soddisfazione per il fatto che la produzione americana abbia scelto la Puglia come luogo di riprese, che "si conferma una regione in cui c'è tutto quello che serve al grande cinema".

Neanche fosse la Cometa di Neanderthal, comunque, per vedere la star gli amici baresi probabilmente saranno costretti ad alzare gli occhi al cielo: neanche a dirlo, infatti, Tom Cruise sarà impegnato dal in alcune scene in volo con tanto di atterraggio spettacolare, probabilmente su una portaerei e in perfetto stile Ethan Hunt.

Tom Cruise è attualmente nominato a Miglior Film agli Oscar 2023 con Top Gun Maverick. Mission: Impossible: Dead Reckoning - Parte 1 uscirà il 13 luglio nelle sale cinematografiche italiane, con il sequel in arrivo il 28 giugno 2024.