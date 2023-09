Tom Cruise è un'anomalia: 'È nato per essere famoso'

Mission impossible 7 con Tom Cruise ha rischiato di essere un flop al botteghino. L’attore, per realizzare una particolare scena, si è davvero buttato da un dirupo con un paracadute, e non è nuovo a trovate del genere. Proprio grazie a questa sua dedizione al lavoro, Cruise è stato lodato da parecchi colleghi, compresa Lea Thompson.

In un’intervista a Parade, l’attrice ha dichiarato quanto per lei sia meritato il successo che Tom Cruise ha guadagnato e di come sia praticamente nato per essere famoso:

“Molto intenso, gentile, impegnato ed educato, proprio come lo è ora. Ricordo la nostra audizione alla Fox. Cercavo di calmarlo perché eravamo entrambi molto nervosi: non era esattamente adatto alla parte perché doveva essere un potenziale giocatore di football del college e lui è solo, quanto, un metro e settanta?”. Thompson si riferisce al film “Il Ribelle” del 1983, in cui le due star hanno lavorato assieme.

“Mi fa impazzire questa cosa. È una di quelle cose che rendono strano essere una donna, perché di tutte le donne con cui sono cresciuta, nessuna di loro... sai, è più facile essere un uomo e una star del cinema. E persino Julia Roberts... qual è il suo ultimo grande film? So che Tom Cruise è un'anomalia e se lo merita. Ad esempio, chi si calerebbe con la moto da una montagna? Io no. Mi limiterei a scalare la piramide di corpi.”

Tom Cruise rimane una costante del cinema hollywoodiano, e il suo successo sembra essere del tutto meritato grazie alla sua professionalità e dedizione, dimostrate anche nel suo ultimo film (qui potete trovare la nostra recensione di Mission Impossible 7: Dead Reckoning Parte Uno).