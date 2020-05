Tom Cruise, il suo allenamento per Top Gun: Maverick è a dir poco fuori di testa

Nel corso di una recente intervista promozionale con Yahoo, il produttore Jerry Bruckheimer ha raccontato gli estenuanti allenamenti ai quali Tom Cruise si è dovuto sottoporre per prepararsi alle folli riprese di Top Gun: Maverick, attesissimo sequel del cult di Tony Scott.

La star ha dovuto imparare a sopportare la spinta dei jet da combattimento, impiegati davvero per le riprese: per farlo ha affrontato un rigido programma di allenamento di sopravvivenza sott'acqua, costringendo anche tutti i suoi giovani colleghi del cast a fare altrettanto.

"Ha sottoposto tutti gli attori a questo estenuante processo di allenamento durato tre mesi, in modo che tutti loro potessero abituarsi alla forza G degli F/A-18 in movimento. È stato davvero un duro colpo per questi giovani, perché venivano bendati e messi all'interno di un serbatoio d'acqua capovolto e da lì dovevano capire come uscire. E Tom è arrivato primo in tutti i test. Sembra un 22enne, è una cosa fuori di testa."

Non è la prima volta che sentiamo parlare della dedizione con la quale Cruise ha contagiato (o plagiato per meglio dire) i suoi colleghi durante la produzione di Top Gun: Maverick: in precedenza, infatti, era stato rivelato che Cruise aveva pagato di tasca propria l'addestramento aereo di Glen Powell, regalandogli un pacchetto completo di lezioni di volo per il compleanno.

