Tom Cruise e Alfred Hitchcock: all'asta due celebri strumenti della star e del regista

Come ci informa Variety, un numero sostanzioso di cimeli di Hollywood verrà messo all'asta il mese prossimo in quel di Los Angeles, e tra i vari pezzi originali messi in vendita scopriamo esserci anche l'elmetto da pilota indossato da Tom Cruise nel mitico Top Gun e la cinepresa di Alfred Hithcock utilizzata per Vertigo.

L'asta è stata organizzata da Prop Store e si svolgerà tra Los Angeles e Londra, metropoli dove ha sede l'agenzia, e il numero totale di articoli messi in vendita sarà di circa 850 pezzi. L'asta si terrà in due giorni, il 26 e 27 agosto 2020, con dei prezzi che vanno dai 100 dollari ai 500 mila dollari.



Prop Store è stato fondato nel 1998 dal noto collezionista e archivista Stephen Lane. Insieme a lui a capo della divisione americane c'è Brandon Alinger, esperto di Star Wars e Indiana Jones che ha viaggiato in Tunisia da adolescente per visitare le location del film di Spielberg e scoprire e recuperare molti pezzi originali lasciati sul set o dimenticati quasi due decenni prima della sua visita.



Di seguito alcuni degli altri oggetti di scena dei alcuni famosi film di Hollywood che verranno messi in vendita:



ROCKY - Guantoni indossati da Rocky (Sylvester Stallone) - Prezzo stimato 12.000 - 16.000 dollari



IL TEXANO CON GLI OCCHI DI GHIACCIO - Revolver Colt Walker utilizzato da Josey Wales (Clint Eastwood) - Prezzo stimato 40.000 - 60.000 dollari



STAR WARS: UNA NUOVA SPERANZA - Costume promozionale di Darth Vader con casco e poster abbinato - Prezzo stimato 150.000 - 250.000 dollari



ALIEN - Miniatura originale utilizzata nelle riprese del Nostromo, alta 4 metri - Prezzo stimato 300.000 - 500.000 dollari



INDIANA JONES E I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA - I due pezzi dell'Asta di Ra del Bar di Raven e del Pozzo delle Anime - Prezzo stimato 100.000 - 150.000 dollari



GHOSTBUSTERS 2 - Patch dell'uniforma di Egon Spengler (Harold Ramis) - Prezzo stimato 1.500 - 2.500 dollari



STAR WARS: L'ATTACCO DEI CLONI - L'elsa della Spada Laser di Obi-Wan Kenobi (Ewan McGreogr) - Prezzo stimato 25.000 - 35.000 dollari



THELMA E LOUISE - Giubbotto di Louise (Susan Sarandon) - Prezzo stimato 2.000 - 3.000 dollari



ANCHORMAN - Abito blu di Ron Burgundy (Will Ferrell) - Prezzo stimato 3.000 - 5.000 dollari



HUNGER GAMES - Costume per l'arena di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) - Prezzo stimato 8.000 - 10.000 dollari



C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD - La Cadillac gialla Coupe De Ville di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la Karmann Ghia Blu di Cliff Booth (Brad Pitt) - Prezzo stimato della prima 45.000 - 55.000 dollari; della seconda 20.000 - 30.000 dollari.