Tom Cruise dice addio a Mission: Impossible: L'episodio 8 sarà l'ultimo per Ethan Hunt!

Mentre continuano le riprese di Mission Impossible 8, Variety conferma che Tom Cruise dirà addio al personaggio di Ethan Hunt nel 2024 dopo l'uscita del nuovo capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie.

Qualche settimana fa è arrivata la notizia dell'ennesimo rinvio di Mission Impossible 7 e 8, con la Paramount Pictures che ha deciso di posticipare i due nuovi film della saga rispettivamente al 2023 e al 2024 a causa dei rallentamenti legati alla pandemia: inevitabilmente, queste continue pause, ripartenza e rinvii hanno avuto un impatto considerevole sulla produzione dei due film, col budget del settimo episodio che secondo Variety sarebbe lievitato fino a 290 milioni di dollari.

Oltre questo aspetto, però, il magazine ha anche confermato ciò che molti avevano sospettato fin dall'inizio: il 'nuovo doppio' film di Mission Impossibile segnerà la fine di Tom Cruise nella saga, almeno per quanto riguarda il ruolo di attore protagonista: dopotutto, la star è stata anche produttrice di tutti i film della serie fino ad oggi, e non è escluso che Paramount possa proseguire il franchise puntando il riflettore su personaggi vecchi o nuovi. Al momento, comunque, non ci sono novità in tal senso.

Mission: Impossible 7 ha una data d'uscita fissata al 14 luglio 2023, il sequel Mission: Impossible 8 uscirà il 28 giugno 2024.