Tom Cruise, i 58 anni di una star inossidabile e allergica alle controfigure

A più di trent'anni di distanza dall'iconico ruolo di Maverick in Top Gun, sembra che Tom Cruise non sia quasi invecchiato. Guardando il trailer di Top Gun: Maverick, ritroviamo la stessa star che negli anni '80 era sulla cresta dell'onda e che adesso, nel 2020, compie 58 anni ma rimane uno dei nomi di prima grandezza che Hollywood offre.

Figlio di un ingegnere elettronico scomparso nel 1984, Thomas, e di Mary, insegnante di educazione fisica, il piccolo Tom cresce con problemi di dislessia ma la passione per la recitazione nasce proprio in quegli anni. Una passione condivisa con il wrestling, che dovrà abbandonare a causa di un grave infortunio e che lo indirizzerà definitivamente verso la carriera d'attore.



Trasferitosi a New York si mantiene con i lavori più disparati e inizia a comparire in piccoli ruoli, debuttando nel film di Franco Zeffirelli, Amore senza fine. Era il 1981. Candidato tre volte al premio Oscar come attore protagonista per Nato il quattro luglio e Jerry Maguire, e non protagonista per Magnolia di Paul Thomas Anderson, Tom Cruise è diventato ben presto uno degli attori più pagati di Hollywood, collezionando molti ruoli iconici, da Risky Business alla saga di Mission: Impossible, che contribuisce a farlo conoscere anche per il suo coraggio nell'affrontare sequenze pericolose in cui molti attori farebbero ricorso a stunt-man professionisti.

E così è stato anche per Top Gun: Maverick. Una star che oggi compie 58 anni e che sembra ancora, per certi versi, quel ragazzino trasferitosi a New York con il sogno di sfondare nel mondo del cinema. Contestato per il suo ruolo e il suo sostegno alla Chiesa di Scientology, Tom Cruise si è sposato con Mimi Rogers negli anni '80, per dieci anni con la collega Nicole Kidman e successivamente con Katie Holmes, dopo aver intrapreso una relazione con Penelope Cruz.

Su Everyeye trovate il trailer di Top Gun: Maverick e la recensione di Top Gun, uno dei film che lanciarono la carriera di Tom Cruise.