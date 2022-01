Tom Brady, dopo il ritiro NFL c'è il cinema: ecco Eighty for Brady!

Eighty for Brady sarà il primo film prodotto e interpretato da Tom Brady con la sua neonata casa di produzione 199 Productions. Dopo l'annuncio del ritiro dell'atleta, giunto all'età di 44 anni, ecco quali potrebbero essere i futuri piani per il celebre quarterback!

Nelle scorse ore, la notizia dell'addio al football da parte di Tom Brady ha fatto il giro del mondo: dopo 22 stagioni e 7 vittorie al Super Bowl, si ritira uno dei più grandi quarterback della storia della NFL. Ma un nuovo annuncio ci rivela quali potrebbero essere i futuri piani dell'atleta, che potrebbe passare al grande schermo!

Secondo quanto riportato da Discussing Film, Brady produrrà il suo primo lungometraggio, intitolato Eighty for Brady con la sua casa di produzione 199 Productions fondata con i fratelli Russo a inizio 2020.

Al tempo fu annunciato che l'atleta avrebbe collaborato con i registi Joe e Anthony Russo per la realizzazione del documentario Unseen Football, allora descritto come "un frenetico documentario di avventura 3D su grande schermo progettato per portare gli spettatori nei regni invisibili del football".

Il nome 199 Productions è strettamente legato alla carriera sportiva di Brady: il riferimento è al fatto che Brady fu la scelta numero 199 al Draft NFL del 2000, quando fu selezionato dai New England Patriots, la squadra con cui ha giocato per 20 stagioni fino al 2019, prima di passare ai Tampa Bay Buccaneers nelle ultime 2 stagioni.

Stando a quanto riportato, l'atleta avrebbe intenzione di coinvolgere grandi nomi del cinema in questo progetto, le cui riprese dovrebbero partire a fine marzo. Si parla di un possibile coinvolgimento di Jane Fonda e Lily Tomlin, il duo che abbiamo già visto insieme all'opera nella serie TV Grace & Frankie, mentre sono all'opera nella fase di pre-produzione gli sceneggiatori Sarah Haskins, Emily Halpern, Kyle Marvin e Michael Angelo Covino.

Sembra inoltre che Brady sarà presente nel film, interpretando sé stesso. Infatti, Eighty for Brady racconterà la vera storia di un gruppo di amici che hanno come obiettivo di una vita quello di andare al Super Bowl per incontrare il loro idolo, Tom Brady. I fan dell'atleta ricorderanno che non è la prima volta che si parla di un film su Tom Brady: nel 2017 fu annunciato che gli sceneggiatori di The Fighter erano all'opera su un progetto simile, incentrato però sullo scandalo Deflategate.