Tom Brady si ritira: l'addio al football fa il pieno di like sui social e sconvolge i fan

Dopo l'annuncio di Eighty for Brady, il primo film prodotto e interpretato da Tom Brady, la superstar del football americano ha ufficializzato il suo ritiro dall'NFL con un commovente post d'addio pubblicato sui social.

Il post è disponibile in calce all'articolo e recita: "Ho sempre creduto che il football è uno sport al quale bisogna dare il 100%, altrimenti sarebbe impossibile vincere e vincere è la cosa che più amo in questo sport. Ogni singolo giorno bisogna superare una sfida fisica, mentale ed emotiva che finora mi ha aiutato a massimizzare il mio potenziale. E ho dato sempre il massimo in questi ultimi 22 anni. Perché sul campo, così come nella vita, non ci sono scorciatoie." Tom Brady ha aggiunto: "È difficile per me scrivere queste parole, ma eccole qui. Non darò più il mio 100% a quell'impegno. Ho amato la mia carriera nella NFL e ora è il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione".

Nel corso della sua carriera Tom Brady ha vinto l'anello NFL per sette volte, ed è stato premiato per cinque volte col titolo di MVP del Super Bowl. A quanto pare adesso lo aspetta una nuova avventura nel mondo del cinema, dato che nel 2020 Tom Brady ha fondato una casa di produzione insieme ai fratelli Russo, i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Chissà che prima o poi i fan non lo vedranno insieme a Ben Affleck e Matt Damon, due dei suoi grandi amici.