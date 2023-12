Tom Blyth da Hunger Games a Hemingway: è nel cast di Addio alle Armi!

Per Tom Blyth, protagonista maschile del prequel di Hunger Games (Hunger Games: la Ballata dell'Usignolo e del Serpente) si avvicina il prossimo progetto cinematografico. Anche qui sarà il protagonista.

Si tratta di un adattamento di Addio alle Armi di Ernest Hemingway. Blyth interpreterà Frederic Henry, personaggio centrale del libro. A rivelarlo sono delle dichiarazioni dell'attore per Variety: "Essendo un fan di lunga data della scrittura di Hemingway e della regia di Michael Winterbottom, questo è un progetto da sogno". Il giovane Coriolanus Snow sembra dunque essere molto contento del progetto.

Ma il suo entusiasmo nasce anche dall'ammirazione del lavoro del regista Michael Winterbottom: "Michael ha adattato il libro in modo perfetto, con una sceneggiatura che cattura tutte le sfumature e la precisione uniche dell'autore. L'esame del costo umano del conflitto, e dell'amore e della speranza che cercano di prosperare al suo interno, risuona più che mai. Non posso pensare a una squadra di registi migliore di Michael e Melissa per raccontare questa storia e sono davvero entusiasta di portare Frederic in vita sullo schermo per un pubblico contemporaneo".

Siete curiosi di vedere l'attore nei panni di Frederic Henry di Addio alle Armi di Ernest Hemingway? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente.