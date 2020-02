Tom Bekmambetov, regista di Wanted, realizzerà il primo film in formato verticale

È Deadline a rivelare che Timur Bekmambetov, regista russo noto per aver diretto Wanted - Scegli il tuo destino e Ben-Hur, ha in programma di realizzare V2. Escape From Hell, il primo film girato interamente in formato verticale.

Dopo aver prodotto Unfriended e l'acclamato Searching con John Cho, Bekmambetov è dunque pronto ad affrontare nuovamente il genere degli Screenlife, film raccontati dalla prospettiva di smartphone, computer e tablet. Nel 2015, il regista ha inoltre dato anche luce ad Hardcore!, la prima pellicola realizzata attraverso la prospettiva della prima persona.

Per quanto riguarda V2. Escape From Hell, il film seguirà la storia un pilota sovietico che guida la fuga da un campo di concentramento tedesco dirottando un aereo. La pellicola è basata su una storia realmente accaduta, di cui è stato da poco festeggiato il 75° anniversario. Nel cast troveremo Pavel Priluchny e Mikhail Devyatayev, per un'uscita prevista nelle sale a inizio 2021.

Il film sarà realizzato in due versioni, una per il mercato Russa e una in lingua inglese per il panorama internazionale, nella quale saranno inserite delle scene diverse come l'incipit del bombardamento di Londra.

Bekmambetov in passato ha anche prodotto Dead Of Night, la prima serie girata interamente in verticale e pubblicata in esclusiva da Snapchat.