Tolo Tolo ancora in testa, brutto esordio per Richard Jewell di Clint Eastwood

Dopo aver superato Il Re Leone, Tolo Tolo non ha rivali neanche con nuove uscite settimanali come Richard Jewell di Clint Eastwood e Jojo Rabbit di Taika Waititi, che arrivano in Italia dopo le nomination agli Oscar 2020.

Il film di Checco Zalone infatti batte tutte le new entry della classifica uscite con un incasso nella giornata di giovedì 16 gennaio pari a 192mila euro, cifra che porta il totale a 42.3 milioni in attesa dell'eventuale nuovo balzo in avanti nel week-end entrante. I biglietti staccati ammontano ad oggi a 6 milioni.

In seconda posizione troviamo Hammamet, che incassa 149mila euro e arriva a 3 milioni complessivi, mentre Piccole Donne di Greta Gerwig incassa 142mila euro e chiude al terzo posto, arrivando ad un totale di 2.3 milioni di euro.

Risultati molto modesti per le new entry: Eastwood apre al quarto posto con Richard Jewell, che esordisce con 80mila euro, in pratica quasi un terzo dei 220mila euro col quale l’anno scorso esordì Il Corriere – The Mule, mentre al quinto posto con 54mila euro si piazza Jojo Rabbit. Staremo a vedere se i due film verranno aiutati dal week-end in arrivo, o dalla pubblicità garantita dalle sette nomination Academy Awards totali (sei per il film di Waititi, una per quello di Eastwood).

L'horror The Lodge, infine, apre al nono posto con 23mila euro, con la top ten che è chiusa da Jumanji: The Next Level e i suoi 23mila euro: il totale, per il film con Dwayne Johnson, è di 11.5 milioni di euro.