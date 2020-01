Tolo Tolo supera anche Il Re Leone e vola sopra i 40 milioni

Dopo aver superato Joker e Avengers: Endgame, con Tolo Tolo l'attore e per la prima volta anche regista Checco Zalone sorpassa a destra anche Il Re Leone e si avvicina ai 42 milioni di euro.

Il quinto film dell'artista barese si è mantenuto in testa al box office italiano grazie a 289.446 euro e una media di 365, in calo del 66% rispetto alla scorsa settimana: queste cifre portano il totale a 41,8 milioni di euro, a circa una ventina di passi (leggi: milioni) dal record assoluto per un film italiano, stabilito da Quo Vado? e attestato a 65,3 milioni; ricordiamo che il film col più alto incasso nella storia del cinema italiano rimane nelle mani di Avatar di James Cameron, fermo a 65,6 milioni seppur con 2 milioni di biglietti staccati in meno rispetto al film di Zalone (merito del supplemento per il 3D).



Davanti a se, adesso, il film diretto da Zalone ha soltanto Che Bella Giornata (43 milioni), Titanic (50 milioni), Sole a Catinelle (51 milioni) e i succitati Quo Vado e Avatar.

Al secondo posto troviamo poi Piccole donne, che anche grazie all'annuncio delle nomination Oscar 2020 ha incassato ben 182.192 euro con una media di 508, la migliore nelle prime dieci posizioni. Il totale per il film di Greta Gerwig sale a 1,9 milioni di euro. Terzo posto per Hammamet, che porta a casa altri 180.060 euro e sale ad un totale di 2,5 milioni di euro.

La top 5 è chiusa da 18 Regali, al quarto posto con 77mila euro incassati ieri per un totale di 2,07 milioni, e l’evento Leonardo – Le opere, che chiude al quinto posto con 57.742 euro e una media di 206: il totale è 95.630 euro.