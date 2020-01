Tolo Tolo, record di tutti i tempi: Checco Zalone incassa 8 milioni in un giorno!

Il consiglio è quello di sedersi, perché state per leggere numeri da capogiro: nel primo giorno dell'anno, quello dell'esordio al botteghino italiano per Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone ha incassato ben 8,6 milioni di euro, una cosa mai vista che sbaraglia ogni record.

Con una media di 7.164 da 1.210 schermi, si tratta del più grande esordio di tutti i tempi per il mercato italiano, in grado di battere perfino l’ultimo film di Zalone, Quo Vado? (che aveva incassato 7,360 milioni di euro al debutto) e far mangiare la polvere ai campioni di incasso del 2019 Avengers: Endgame (5,377 milioni) e Il Re Leone (3,137 milioni).

Proprio Quo Vado? è il punto di riferimento più preciso per mettere in prospettiva l'incredibile successo di Tolo Tolo, dato che fra questi è l’unico che ha aperto il primo gennaio (del 2016), che dopo l'esordio di oltre 7 milioni si era portato a 22 milioni nel suo primo weekend (da tre giorni), per poi chiudere la a 65,3 milioni. Vedremo quale sarà la tenuta di Tolo Tolo nelle prossime settimane, ma qualcosa ci dice che dopo aver perso il record d'esordio, Quo Vado? debba iniziare a preoccuparsi anche per il primato assoluto.

Il primo gennaio 2020 ha portato fortuna anche a Jumanji: The Next Level, che ha chiuso secondo con 681mila euro e una media di 1.592, in calo del 38% rispetto alla settimana scorsa (il totale ad oggi è a 7,850 milioni: si, meno del primo giorno di Zalone), mentre Pinocchio supera gli 11 milioni e chiude terzo nella classifica giornaliera, con 659mila euro.

