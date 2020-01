Tolo Tolo è KO: Me contro Te di Sofì e Luì supera il colosso di Checco Zalone

Strike in arrivo per Tolo Tolo di Checco Zalone, che dopo aver dominato le classifiche italiane e cavalcato l'onda del successo fa "un passo indietro" e vede rubarsi la scena da Me contro Te - La vendetta del signor S., il nuovo film degli youtuber Sofì e Luì, ultimi idoli di teenager e giovanissimi.

La pellicola è uscita il 17 gennaio e ad un solo giorno dal debutto ma ha già sbancato i botteghini con 1 milione e 100 mila euro d'incassi: solo ieri Zalone dominava i box office, sbaragliando persino Richard Jewell di Clint Eastwood e Jojo Rabbit di Taika Waititi e Piccole Donne di Greta Gerwig.

La pellicola narra le avventure di Sofì e Luì, che dovranno fronteggiare il temibile e misterioso signor S. che mira addirittura a diventare padrone del mondo: un film per famiglie dunque, ma i piccoli fan non hanno esitato a fa sentire le loro voci e a decretare il nuovo, apparente, re dei box office italiani.

È pur vero che Tolo Tolo è giunto ormai alla sua terza settimana di programmazione e che, dopo aver conquistato la vetta, la discesa dalla montagna del successo era ormai all'orizzonte, anche se nessuno immaginava che il sorpasso sarebbe stato fatto da una pellicola italiana.

Intanto, Zalone prosegue per la sua strada: