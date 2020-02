Tolo Tolo, gli incassi finali del film di Checco Zalone rispetto alla top15 all-time

Tolo Tolo, la prima regia di Checco Zalone, sta esaurendo la sua corsa al box office italiano, e abbiamo pensato di cogliere l'occasione per tirare le somme e analizzare i suoi straordinari incassi rispetto ai precedenti film.

Il quinto film dell'artista barese è arrivato ad un totale di 46,07 milioni di euro, cifra che lo ha spinto oltre Che Bella Giornata (43 milioni) per farlo atterrare alla quarta posizione nella classifica dei più alti incassi di sempre al botteghino italiano. Al quinto posto lo aspetta Titanic, fermo a 50 milioni, un numero che Tolo Tolo potrebbe non riuscire a raggiungere.

Ricordiamo che il record del più alto incasso nella storia del cinema italiano rimane nelle mani di Avatar di James Cameron, fermo a 65,6 milioni nonostante i 2 milioni di biglietti staccati in meno rispetto alla seconda posizione, Quo Vado?, appena sotto a 65,5 milioni. Al terzo posto troviamo Sole a Catinelle, il più "raggiungibile" della top 3 con 51 milioni di incasso totale.

Nonostante la grandissima partenza, superiore perfino a quella di Quo Vado?, il film nel lungo periodo non è riuscito a replicare le eccellenti performance del film del 2016 di Gennaro Nunziante. Va precisato che, essendo ancora in sala, Tolo Tolo è comunque destinato ad aumentare il suo totale, anche se non dovrebbe riuscire a superare Sole a Catinelle, ma rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Qui sotto vi lasciamo alla top 15 della classifica italiana:

Avatar - 65,6 milioni Quo Vado? - 65,5 milioni Sole a Catinelle - 51,9 milioni Titanic - 50,2 milioni Tolo Tolo - 46,07 milioni Che Bella Giornata - 43,4 milioni Il Re Leone - 37,5 milioni La Vita E' Bella - 31,2 milioni Alice in Wonderland - 30,3 milioni Avengers: Endgame - 30,2 milioni Benvenuti al Sud - 29,8 milioni L'Era Glaciale 3: L'Alba dei Dinosauri - 29,6 milioni Joker - 29,4 milioni Bohemian Rhapsody - 28,9 milioni Il Codice da Vinci - 28,6 milioni

