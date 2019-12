Tolo Tolo, Heather Parisi critica Immigrato: 'Una canzone banale, mette a disagio'

La celebre showgirl Heather Parisi è comparsa su Twitter criticando aspramente la canzone Immigrato, nuovo brano di Checco Zalone realizzato per il suo nuovo film, Tolo Tolo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la ballerina ha definito il brano "un concentrato di luoghi comuni che non hanno nulla di ironico". La showgirl ha aggiunto anche: “L’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune”.

Naturalmente sul social è scoppiata la polemica, con i fan del comico e attore italiano letteralmente imbestialiti per il commento della Parisi. La ballerina però ha rilanciato, pubblicando un saggio sul suo sito ufficiale:

“Non è discriminante l’idea che i tuoi pensieri siano valutati non già per il loro contenuto ma per chi sei, cosa fai, cosa indossi o la pronuncia che hai? Ridurre ciascuna persona a uno stereotipo culturale, è la più grande pigrizia mentale dei nostri tempi. Io rivendico il diritto di ciascuno di essere libero di esprimere i propri pensieri senza censure, ma anche senza pregiudizi. E non esistono diritti di lesa maestà quando si esprime un pensiero. Quando ho guardato il video de ‘L’Immigrato’ di Checco Zalone, mi sono sentita a disagio. Sono certa che Checco sia la persona più liberale, libertaria e tollerante di questo mondo, ma non sono altrettanto certa che il suo messaggio giunga a destinazione nel modo che vorremmo. Se per spiegare l’ironia di un video musicale devo scomodare i maître a penser del giornalismo italiano e ricorrere a dissertazioni filosofiche, allora vuol dire che il messaggio non è poi così chiaro e comprensibile dalla maggioranza di coloro che lo riceveranno”.

