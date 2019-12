Tolo Tolo, Checco Zalone risponde alle critiche: 'Non si può dire più nulla'

In una lunga intervista pubblicata su Il Corriere della Sera, Checco Zalone ha risposto alle numerose critiche nei confronti della canzone Immigrato che ha realizzato per il suo nuovo film, Tolo Tolo.

"Purtroppo non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo quella di Giuliano dei Negramaro, mi arresterebbero. Oggi non potrei scherzare come facevo, che so, su Tiziano Ferro, o sugli uominisessuali" ha detto il cantante (via Huffington Post). "Anche allora non schernivo gli omosessuali, è evidente; anche se forse non a tutti. L'unica cosa atroce qui è la psicosi del politicamente corretto. C’è sempre qualche comunità, o qualche gruppo di interesse, che si offende."

Per quanto riguarda le accuse di razzismo, Zalone ha spiegato: "Escludo che qualcuno possa essere così stupido da pensarlo davvero. Non sono razzista neanche verso i salentini, che per noi baresi sono i veri terroni. E neppure con i foggiani, anche se molti di loro si sono risentiti per una canzone che ho cantato da Fiorello."

In attesa di scoprire di cosa parlerà il film - ricordiamo che non è ancora stato pubblicato neanche un trailer - vi ricordiamo che Tolo Tolo debutterà nelle sale italiane il 1° gennaio 2020. Nel cast troveremo anche Barbara Bouchet, Alexis Michalik e Fabrizio Rocchi. Qui trovate il poster ufficiale di Tolo Tolo.