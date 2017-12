Tolkien: terminate le riprese del biopic con Nicholas Hoult

Fox Searchlight Pictures ha annunciato oggi la fine delle riprese principali sul set di, biopic sullo scrittore britannico, padre de

Nicholas Hoult rivestirà il ruolo principale, ovvero quello di J.R.R. Tolkien, autore di classici come Lo Hobbit e Il Signore degli anelli, così come de Il Silmarillion (poi ultimato e pubblicato postumo dal figlio Christopher); Lily Collins sarà la moglie e musa dello scrittore, Edith. Nel resto del cast anche Colm Meaney (Star Trek: Deep Space Nine), Craig Roberts (Red Oaks), Anthony Boyle (Civiltà perduta), Patrick Gibson (The OA), Tom Glynn-Carney (Dunkirk), Genevieve O’Reilly (The Legend of Tarzan), Laura Donnelly (Outlander), Pam Ferris (Holmes and Watson) e Derek Jacobi (Assassinio sull’Orient Express).

Il film su Tolkien racconterà le vicende artistiche, d'amore e d'amicizia del celebre scrittore. Quando la Prima Guerra Mondiale distruggerà la vita di molte persone e tanti dei legami che aveva instaurato, Tolkien riflette sulla vita e sull'arte, trovando l'ispirazione per i suoi capolavori letterari ancora oggi conosciuti, grazie anche alla trasposizione cinematografica di Peter Jackson.

Rivedremo Hoult nell’attesissimo nuovo capitolo degli X-Men, sottotitolato Dark Phoenix, in arrivo nelle sale italiane il 31 ottobre 2018.

Diretto da Dome Karukoski, il film è stato scritto da David Gleeson (Cowboys and Angels) and Stephen Beresford (Pride).