Tolkien Reading Day: 10 opere per festeggiare l'autore de Il signore degli

Anche se in Italia la giornata del 25 marzo è quella dedicata a Dante Alighieri, nel mondo è anche la giornata conosciuta come Tolkien Reading Day, cioè relativa a J.R.R. Tolkien e alla sua straordinaria bibliografia dedicata soprattutto e quasi unicamente al Signore degli Anelli e alla Terra di Mezzo.

Proprio come già fatto per il Dantedì, vogliamo allora proporvi 10 opere da guardare o leggere scritte direttamente da Tolkien o basate sulla sua opera. Vi riportiamo tutto di seguito, con una breve descrizione.



- IL SIGNORE DEGLI ANELLI: TRILOGIA LETTERARIA, sono i tre romanzi più importanti scritti dall'autore, imprescindibili.



- IL SIGNORE DEGLI ANELLI: TRILOGIA CINEMATOGRAFICA, le trasposizioni filmiche dirette da Peter Jackson e vincitrice di diversi Premi Oscar.



- IL SILMARILLION, quella che è stata definita la Bibbia dell'Arda, cioè il racconto dell'intera creazione del mondo immaginato da Tolkien e su cui si baserà anche la nuova serie live-action targata Amazon Prime Video.



- IL SIGNORE DEGLI ANELLI: FILM ANIMATO, prima trasposizione dell'opera tolkeniana del 1978.



- LO HOBBIT: LIBRO, prequel del Signore degli Anelli con una prosa per bambini, nato come racconto da destinare ai suoi figli. Racconta le gesta di Bilbo Beggins contro Smaug il Drago.



- LO HOBBIT: TRILOGIA CINEMATOGRAFICA, adattamento in tre parti curato da Peter Jackson e con protagonista Martin Freeman nei panni di Bilbo.



- LE AVVENTURE DI TOM BOMBADIL, 16 racconti in versi sul Medioevo dell'Arda. Ci sono filastrocche e scioglilingua e ballate romantiche, tra le opera più amate dai fan della prima ore di Tolkien.



- RACCONTI PERDUTI E RACCONTI TROVATI, insieme di vecchie storie appartenute al padre di Tolkien. Alcune di queste piccole novelle si rifanno direttamente al Silmarillion.



- I FIGLI DI HURIN, il romanzo narra le epiche e travagliate vicende di Turin Turambar e della sorella Nienor, figli di Hurin, dalla loro giovinezza fino allo scontro di Turin con il Drago Glaurung.



- LA LEGGENDA DI SIGURD E GUDRUN, si tratta di un poema narrativo dedicato alle eroiche e tragiche avventure di Sigurd conosciuto da noi come Sigfrido, uccisore del drago Fafnir. Si rifà al Ciclo Arturiano ed è uno studio e un approfondimento del personaggio ad opera di Tolkien.