Tolkien: il biopic con Nicholas Hoult uscirà nelle sale a maggio

Fox Searchlight Pictures ha annunciato che il film biografico che racconta la giovinezza del celebre J.R.R. Tolkien, autore de Lo Hobbit e Il signore degli anelli, interpretato da Nicholas Hoult, uscirà nelle sale il 10 maggio. Il film venne annunciato una prima volta nel novembre 2013 salvo poi iniziare la produzione solo a ottobre 2017.

Gli anni raccontati nel film saranno quelli fondamentali per Tolkien, quelli che giocarono un ruolo vitale nel plasmare i romanzi che lo avrebbero reso un'icona letteraria e culturale. Tolkien si laureò nel 1915 all'Exeter College con il massimo dei voti in letteratura inglese, sebbene i suoi studi vennero inizialmente interrotti dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

Fu il tempo trascorso a testimoniare gli orrori della guerra che formarono la base della sua creazione del viaggio che gli Hobbit affrontano alla ricerca di Mordor.

Oltre al suo impegno al fronte, Tolkien lavorò come professore universitario, scrisse poesie e numerose opere di narrativa oltre alle sue opere più popolari che Peter Jackson negli ultimi quindici anni ha trasformato in due acclamate trilogie.

E Deadline in queste ore ha confermato l'uscita ufficiale di Tolkien prevista per il 10 maggio 2019, con la star de La favorita, Nicholas Hoult, nel ruolo di J.R.R. Tolkien e Lily Collins nella parte della moglie, Edith Bratt.

Tolkien si concentrerà sugli anni della formazione dello scrittore, orfano a dodici anni e innamorato della futura moglie a sedici.