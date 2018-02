Tokyo Ghoul, il trailer italiano dell'adattamento live-action del famoso manga giapponese

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale in italiano di, adattamento live-action dell'omonimo e amatissimo manga didiretto da

Proprio come l'opera originale, il film sarà ambientato a Tokyo, dove cominceranno a verificarsi strani e violenti omicidi causati dai Ghoul, mostri che vedono gli umani solo come semplici prede e capaci di cibarsi solo delle loro carni. Questi possono nascondersi agli occhi degli umani, e infatti il protagonista, Ken Kaneki, viene sedotto da una di loro, Rize, e quasi ucciso da questa, che voleva solo cibarsi di lui. Questa viene però uccisa in un incidente nel mentre del pasto, e per salvare Ken un chirurgo decide di trapiantare i suoi organi in quelli del ragazzo, facendolo diventare un mezzo-ghoul. Da qui entrerà in un mondo suburbano dove dovrà conquistarsi il suo "territorio di caccia" per sopravvivere, scegliendo quale delle due parti, se umana o ghoul, par prevalere.



Tokyo Ghoul: Il Film vedrà nel cast Masataka Kubota, Fumika Shimizu, Nobuyuki Suzuki, Yu Aoi, Kunio Murai, Shoko Aida, Nozomi Sasaki, Yo Oizumi, Shuntaro Yanagi e Dankan, per un'uscita prevista nelle sale italiane come evento speciale il 6 e 7 marzo prossimi.