Tokyo Ghost, Cary Joji Fukunaga dirigerà un film tratto dal fumetto cyberpunk

Siamo sempre in attesa dell'uscita di No Time to Die, dopo che un anno è ormai trascorso tra un rinvio del film e l'altro. Il regista Cary Joji Fukunaga non è rimasto però con le mani in mano. Figura infatti tra i produttori della miniserie Apple Masters of the Air, e si appresta a tornare dietro la macchina da presa con Tokyo Ghost.

Fukunaga dirigerà infatti un adattamento del fumetto cyberpunk di Sean Murphy e Rick Remender. Quest'ultimo si occuperà della sceneggiatura.

Ambientato nel 2089, in un futuro in cui l'umanità è diventata completamente dipendente dalla tecnologia e dall'intrattenimento per sfuggire alle difficoltà della vita, Tokyo Ghost è incentrato su Debbie Decay e Led Dent, due agenti il cui lavoro di peacekeeper li porterà da Los Angeles all'ultimo paese sulla Terra rimasto privo di tecnologia: lo Stato-giardino di Tokyo.

Cary Fukunaga, che i produttori vorrebbero di nuovo alla regia di un film di James Bond, produrrà il film con la sua Parliament of Owls, insieme a Jon Silk e alla sua nuova casa di produzione, Silk Mass. Prima di No Time to Die, Fukunaga ha diretto la prima stagione di True Detective e film come Sin Nombre e Jane Eyre. Masters of the Air, di cui Fukunaga dirigerà anche i primi tre episodi, avrà un cast composto, tra gli altri, da Austin Butler, Callum Turner e Anthony Boyle.