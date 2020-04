Tokarev stasera su Italia 1: Nicolas Cage nei panni di un criminale irlandese

Un altro gradito ritorno stasera sul piccolo schermo. Alle 21:25 su Italia 1 infatti andrà in onda Tokarev, il film del 2014 con protagonista Nicolas Cage, ambientato negli Stati Uniti e Francia.

L'attore, nella pellicola diretta da Paco Cabezas, veste i panni di Paul Maguire, che insieme ai compagni Kane e Doherty vivono un'esistenza criminale. Durante un agguato organizzato in piena notte ad un mafioso russo, oltre ad imbattersi in una quantità elevata di denaro ricavano anche una pistola russa battezzata "Tokarev", che dà appunto il nome al film Questa scoperta porterà Paul a lasciare la vita criminale, ma questo non frenerà una guerra tra mafia russa e la sua famiglia irlandese.

Nel cast troviamo anche Rachel Nichols, Peter Stormare, Aubrey Peeples, Danny Glover, Michael McGrady, Max Ryan, Patrice Cols e Pasha D. Lychnikoff. La pellicola ha una durata di 1 ora e 40 minuti circa.

Sulle nostre pagine è ovviamente disponibile la recensione di Tokarev, che vi invitiamo a leggere prima di decidere se guardare o meno il film.

Tra gli altri appuntamenti di serata citiamo Matrix Revolutions su Canale 20, ma anche Escape Plan su Rai 2 ed il primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi su Canale 5, ovviamente tutti in prima serata in chiaro. La scelta quindi non manca.