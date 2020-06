Togo, Willem Dafoe sulle riprese: 'E' stato faticoso ma ho imparato molto'

Nel corso di una diretta streaming organizzata dalla testata Deadline e intitolata Contenders Television, per la prima volta una produzione di Disney+ ha potuto partecipare e stiamo parlando del film Togo, realizzato esclusivamente per la piattaforma digitale della Casa di Topolino, uscito nel dicembre scorso (e in Italia a marzo).

Alla conversazione hanno partecipato il regista e direttore della fotografia Ericson Cole, lo sceneggiatore Tom Flynn e ovviamente la star principale, Willem Dafoe. Nel corso del panel virtuale i tre protagonisti hanno discusso principalmente delle location obbligate durante la produzione e del processo di training affrontato dai cani protagonisti della vicenda, ambientata negli anni '20 in Alaska. Da questo punto di vista, Dafoe ha ricordato l'importanza di girare con animali in carne e ossa, senza l'aiuto quindi della CGI per interagire realmente con le creature: "Gli animali erano lì perché volevamo facessero gli animali. Dovevi essere molto paziente e c'era il rischio di perderla anche. Questi cani da slitta sono molto ben allenati, molto atletici. Ho dovuto imparare molto da loro".

Dafoe ha quindi raccontato di aver sviluppato una sorta di connessione telepatica con Diesel, il cane principale della pellicola. Core, invece, che ha svolto anche il ruolo di operatore di camera per la maggior parte del tempo ha spiegato: "Ero sempre molto vicino a lui, perché c'era bisogno di una connessione molto intima. Il viaggio personale è tutto nel dove ci troviamo dopo di esso, e faceva una grossa differenza".

Flynn ha poi aggiunto che il film era così autentico perché tutto quello che si vede è accaduto realmente sul set, "c'è veramente poco nel film che è stato aggiunto in post da me".

Togo: Una grande amicizia ha debuttato lo scorso 24 marzo su Disney+, il giorno del suo lancio in Italia. Su queste pagine vi rimandiamo alla nostra recensione.