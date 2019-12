Togo, il film con Willem Dafoe fa incassare a Disney+ la sua prima nomination

Pochi giorni fa il servizio di streaming on demand Disney+ ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Togo, nuovo film con Willem Dafoe incentrato sulla Great Race of Mercy, una corsa con cani da slitta avvenuta nell'Alaska del 1925.

Come vi abbiamo spiegato i due protagonisti del film, basato su fatti di cronaca, saranno Togo e il suo proprietario Leonhard Seppala, che hanno affrontato la parte più pericolosa del viaggio sfidando le condizioni meteorologiche con temperature che arrivavano anche a 30 gradi sotto lo zero (la loro impresa negli anni sarebbe diventata una leggenda, e nel 1995 avrebbe ispirato il film d'animazione Balto prodotto dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg).

Oggi i WGA Awards hanno svelato i loro nominati per la sezione televisiva, e l'elenco include anche la prima nomination importante per il servizio di streaming on demand della Disney. Lo sceneggiatore di Togo, Tom Flynn, è stato infatti nominato nella categoria Original Longform insieme agli sceneggiatori di Chernobyl, True Detective e The Terror: Infamy.

Vi ricordiamo che Togo debutterà il prossimo 20 dicembre su Disney+. Il film è stato diretto da Ericson Core e include nel cast Thorbjorn Harr, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer, Michael Greyeyes, Michael McElhatton, e Michael Gaston.

Il servizio streaming sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo 2020.