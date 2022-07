Tog Gun: Maverick inarrestabile: superato anche The Avengers al botteghino nordamericano

Non passano giorni che Top Gun: Maverick non faccia registrare un nuovo record, e oggi ve ne riportiamo addirittura due, dato che il sequel con Tom Cruise ha già scalato un'altra posizione nella classifica dei migliori incassi domestici, superando The Avengers.

Dopo che Top Gun: Maverick ha sorpassato Star Wars: The Last Jedi, ora è il turno di The Avengers.

La pellicola diretta da Joseph Kosinski sembra non voler accennare a fermarsi, e anzi, nemmeno a rallentare il passo al botteghino, tanto da essere entrata di diritto, come vi raccontavamo solo qualche ora fa, nella classifica dei 10 maggiori incassi domestici di sempre.

Ma se questa mattina Maverick si trovava a breve distanza dal primo film corale del MCU, il The Avengers di Joss Whedon, adesso Cruise ha ufficialmente superato anche il debutto del supergruppo di Cap, Iron Man e soci, piazzandosi al nono posto della classifica con 623.8 milioni di dollari (a fronte dei 623.3 milioni di dollari di The Avengers).

Ecco come si presenta ora, dunque, la classifica aggiornata: