Toff Guys sarà un ritorno alle origini per Guy Ritchie

Guy Ritchie ha appena annunciato di essere al lavoro sul suo prossimo progetto, Toff Guys, che a quanto pare sarà un ritorno alle origini per il suo stile di regia.

Il regista, dopo aver raggiunto il grande successo con i due capitoli dedicati a Sherlock Holmes con Robert Downey Jr, con i suoi ultimi due film Operazione U.N.C.L.E. e King Arthur – Il potere della spada non ha più raggiunto le vette sperate al box-office e attualmente è impegnato nella post-produzione del remake in live-action di Aladdin, le cui riprese sono terminate lo scorso gennaio, prodotto dalla Disney.

Tuttavia, secondo un recente report, Ritchie avrebbe deciso di smettere di lavorare per i grossi franchise per tornare alle sue origini e radici con il suo prossimo progetto: Toff Guys. Secondo quanto rivelato da Deadline, il nuovo film vedrà il regista a un ritorno allo stile dei suoi primi film, come Snatch – Lo strappo; la pellicola è descritta come “un incrocio tra Sexy Beast - L'ultimo colpo della bestia e Downton Abbey che segue la storia di un signore della droga molto inglese che vuole sbarazzarsi del suo gigantesco impero vendendolo a una dinastia di miliardari dell’Oklahoma”.

Toff Guys è scritto dallo stesso Ritchie insieme a Marn Davies e Ivan Atkinson. Ancora nessuna notizia sul possibile cast e la data d’uscita della pellicola, ma il regista dovrebbe trovare i finanziatori necessari e i futuri distributori al prossimo market internazionale prevista al Festival di Cannes.

Per quanto riguarda il cast di Aladdin, troveremo Will Smith nei panni del Genio, in grado di concedere tre desideri a chiunque possieda la sua lampada magica; Mena Massoud è Aladdin, sfortunato ma adorabile vagabondo che s'innamora della figlia del sultano; Naomi Scott è la principessa Jasmine, splendida figlia del sultano che desidera avere voce in capitolo sulla propria vita; Marwan Kenzari è Jafar, malvagio stregone che escogita un nefasto complotto per spodestare il sultano e governare Agrabah; Navid Negahban è il Sultano, sovrano di Agrabah, ansioso di trovare un marito per la figlia Jasmine; Nasim Pedrad è Dalia, la fanciulla confidente della principessa Jasmine mentre Billy Magnussen è il principe Anders, potenziale pretendente al ruolo di marito di Jasmine; Numan Acar, infine, è Hakim, braccio destro di Jafar e capo delle guardie del palazzo.