Toff Guys: il nuovo film di Guy Ritchie adesso si intitola The Gentlemen, uscirà nel 2020

Annunciato e ormai conosciuto come Toff Guys, il nuovo film di Guy Ritchie ha cambiato nome in corsa e adesso arriverà nelle sale con il titolo di The Gentlemen.

A seguito dei venti di cambiamento che hanno investito la programmazione della STX, il gangster-movie con protagonisti Hugh Grant, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Jeremy Strong, Kate Beckinsale e Henry Golding arriverà il prossimo 24 gennaio 2020.

Il film vedrà Ritchie tornare letteralmente alle atmosfere urbane che hanno reso celebre il suo cinema, dopo gli esperimenti più o meno riusciti nel fantasy con King Arthur e il recente remake live-action di Aladdin: la storia segue infatti un signore della droga britannico che tenta di vendere il suo impero ad una famiglia di miliardari dell'Oklahoma.

Non è ancora nota al momento una data di uscita per il mercato italiano, dunque se siete fan del regista di Snatch e Sherlock Holmes restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti.

A proposito di Sherlock Holmes: dopo anni di tira e molla il regista ha definitivamente abbandonato la regia del terzo capitolo della saga con Robert Downey Jr. e Jude Law nei panni degli eroi investigativi creati da Arthur Conan Doyle. Al suo posto la Warner ha ingaggiato Dexter Flexter, regista del recente Rocketman.