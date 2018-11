Toff Guys: Hugh Grant nel cast del nuovo film di Guy Ritchie

Deadline riporta che nelle scorse ore la star londinese Hugh Grant si è unita al cast di Toff Guys, nuovo film scritto e diretto dall'apprezzato regista britannico Guy Ritchie.

Grant, che aveva già collaborato con Ritchie nello spy movie del 2015 Operazione U.N.C.L.E., va ad unirsi ai già annunciati Matthew McConaughey, Henry Golding e Kate Beckinsale. Come precedentemente riportato, il film sarà un ritorno al gangster movie per il regista di Sherlock Holmes, ed esplorerà la collisione dei mondi e delle culture criminali di due particolari gang, una inglese e una americana.

Il termine Toff in inglese corrisponde ad un'espressione gergale traducibile con "ricco aristocratico", inteso in tono dispregiativo. Secondo Deadline, Grant è stato scritturato come "Fletcher, un giornalista britannico di gossip con la reputazione di entrare nella vita delle persone e disfarle". Il film entrerà in produzione al termine della post-produzione del live-action di Aladdin, che Ritchie sta ultimando in questi giorni, quindi è probabile che nelle prossime settimane vengano annunciati nuovi membri del cast.

Ad oggi non è ancora stata comunicata una data di uscita per Toff Guys, ma è probabile che il regista realizzerà il film prima di buttarsi nella produzione di Sherlock Holmes 3, previsto per il 25 dicembre 2020.