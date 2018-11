Toff Guys: anche Jeremy Strong nel cast del film di Guy Ritchie

Prima di Sherlock Holmes 3 ma dopo il live-action di Aladdin, il regista Guy Ritchie realizzerà il gangster movie Toff Guys, il cui cast secondo Deadline si è appena allargato includendo l'attore Jeremy Strong.

L'annuncio segue quello della star Hugh Grant, che si è unito al film solo pochi giorni fa. Oltre a Grant, Jeremy Strong (The Judge, Selma, Molly's Game) raggiunge i precedentemente annunciati Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club, Mud, True Detective) e Kate Beckinsale (Pearl Harbor, Underworld). Questo sarà il secondo film in cui Strong reciterà insieme a McConaughey, che sarà il co-protagonista del thriller Serenity di Steven Knight al fianco di Anne Hathaway, atteso per gennaio 2019.

Secondo quanto riferito, Strong interpreterà il ruolo di Cannabis Kingpin Matthew, descritto come "un pericoloso criminale che cerca di prendere il controllo dell'ultimo mercato illegale in Europa."

"Siamo molto elettrizzati per il modo in cui il cast si sta rapidamente formando", ha dichiarato Bill Block, CEO di Miramax. "Jeremy è un artista dalle mille sfaccettature e uno degli attori più rispettati della sua generazione, siamo entusiasti di portare qualcuno del suo calibro in questo progetto."

Toff Guys è stato scritto da Guy Ritchie in collaborazione con Marn Davies e Ivan Atkinson. Le riprese inizieranno nelle prossime settimane e si svolgeranno in Inghilterra.