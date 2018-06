Todd Stashwick alla sceneggiatura di Suicide Squad 2 con Gavin O'Connor

Questa settimana è stato annunciato un altro spin-off di Suicide Squad, che si concentrerà sul personaggio del Joker di Jared Leto. Oggi però è il giorno di una novità riguardo al sequel del film di David Ayer. A scrivere la sceneggiatura del film, insieme a Gavin O'Connor, sarà Todd Stashwick, autore dello script di Gotham.

Intervenuto a DC Movie News, Todd Stashwick ha confermato che si occuperà dello script del film con iil regista, scelto per sostituire David Ayer al timone del nuovo progetto.

Nel corso dell'intervista Stashwick non ha rivelato nulla della trama e non sappiamo con certezza se Jared Leto, Margot Robbie e Will Smith parteciperanno al film. Alcune voci parlano di Dwayne Johnson come possibile villain.

Suicide Squad è stato diretto da David Ayer e racconta le vicende del gruppo di supercriminali più pericolosi della Terra che vengono immischiati in una missione pericolosa in cambio della libertà. Il cast all star comprende Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman e Jay Courtney, con Viola Davis nelle vesti di Amanda Waller.

Il film non ebbe un grande riscontro di critica ma fu un successo al botteghino, arrivando ad incassare oltre 740 milioni di dollari e c'è grande curiosità intorno a Suicide Squad 2.

Il film ha inoltre vinto il premio Oscar al miglior trucco di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.