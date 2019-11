Todd Phillips in trattative per dirigere Joker 2 e curare altre storie d'origini DC

In un'intervista del 14 novembre scorso, il regista Todd Phillips dettava la condizioni per dirigere un sequel di Joker, che per l'esattezza era una sola ("la risonanza tematica"), ma stando a un'esclusiva dell'affidabile Hollywood Reporter, a quanto pare, l'autore aveva a quel punto già incontrato la DC Films per un secondo capitolo.

Leggendo l'outlet americano, si capisce come già il 7 ottobre (a quattro giorni dall'uscita nelle sale di Joker) il regista Todd Phillips si fosse recato nell'ufficio del presidente della Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, forte dei 96,2 milioni incassati nel weekend d'apertura dal suo cinecomic. Lì ha allora proposto "un'idea sproporzionata": il diritto di sviluppare un portfolio di storie originali sui personaggi DC.



Il sito scrive (citando fonti affidabili) che "Emmerich ha esitato", essendo la Warner molto protettiva riguardo al canone DC, considerando anche che tutti gli accordi con l'etichetta sono sempre stati per un solo film. A quanto pare, però, Phillips avrebbe convinto il presidente, uscendo dal suo ufficio con i diritti per sviluppare almeno un'altra storia originale DC. E adesso che Joker ha superato abbondantemente il miliardo di dollari, è in arrivo un sequel. Mentre il film continua a incassare a livello internazionale, infatti, Phillips è entrato in trattative finali per tornare a dirigere Joker 2.



E Jaoquin Phoenix, ovviamente, tornerà nei panni del personaggio. Manca praticamente solo la formalità.