Todd Phillips sostiene che Arthur Fleck potrebbe non essere il vero Joker

Il comico fallito di Gotham che inizia una lunga parabola discendente verso la follia diventando il pazzo criminale Joker... potrebbe in realtà non essere Joker. A sostenerlo è stato il regista stesso del film, Todd Phillips, che ha ricordato le origini ambigue del personaggio fumettistico, che lascia aperto il campo a diversi punti di vista.

"Esistono molti modi per guardare il film. Potrebbe non essere Joker" afferma Todd Phillips in una featurette del backstage di 22 minuti inclusa negli extra della versione home-video "Questa è solo una versione delle origini del Joker. Si tratta solo della versione che questo ragazzo sta raccontando in questa stanza dell'istituto psichiatrico. Sto dicendo che non so se sia il narratore più affidabile del mondo".



In realtà il Joker di Phoenix è una versione di diversi individui. Lo stesso Joaquin Phoenix ha affermato:"Prendi dei pezzi di me, Todd, Scott Silver, Katharine Hepburn e Frank-N-Furter, metti tutto insieme e avrai il nostro Joker. E non credo che nessuno di noi sapesse davvero che sarebbero stati gli ingredienti per questo ma è quello che è successo".

E il pubblico può così costruirsi la sua storia:"Todd ha un modo davvero unico di vedere le cose" ha proseguito Phoenix "E nessuno avrebbe potuto fare questo film tranne Todd".

"Una meravigliosa esplorazione del villain" ha affermato il produttore, Bradley Cooper, che ha confessato che anni fa, Todd Phillips fece un disegno con Joaquin Phoenix come Joker. Un indizio del passato che riguarda il futuro.

Joaquin Phoenix ha fatto letteralmente la fame per poter interpretare il personaggio di Arthur Fleck.