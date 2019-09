Todd Phillips rivela la data d'inizio della prevendita dei biglietti per Joker

Dopo le proiezioni e le presentazioni di queste settimane alla stampa, tra cui la proiezione alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Joker sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo anche per gli spettatori e il regista, Todd Phillips, ha comunicato ai fan la data d'inizio della prevendita dei biglietti.

Rispondendo ad un utente su Instagram che chiedeva informazioni, Todd Phillips ha risposto:"Per quanto ne so i biglietti saranno in vendita questo lunedì 23 settembre dalle ore 09.00".

Secondo quanto dichiarato dal regista quindi i biglietti del film saranno disponibile già da lunedì. Ricordiamo che Joker uscirà nelle sale all'inizio del prossimo mese: il 3 ottobre in Italia e il 4 ottobre nelle sale cinematografiche internazionali.



Todd Phillips aveva parlato così del suo film:"Mi piacciono sempre i film di cui è difficile parlare subito. Dire 'Sai, voglio elaborarlo un po''. Trovo sempre che siano gratificanti, in un certo senso. Non è quello fosse un obiettivo specifico ma è qualcosa che mi piace sempre nei film, quando non puoi obbligatoriamente comprimerlo in una sola frase".

Joker racconta la vicenda del comico fallito Arthur Fleck, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix - protagonista di un bellissimo poster IMAX diffuso nei giorni scorsi. Deriso e calpestato dalla società, Arthur inizia una discesa verso gli inferi che lo porterà a diventare il folle Joker.

Non ci sarà un sequel del film, come affermato da Phillips qualche giorno fa.