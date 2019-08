Todd Phillips sul prossimo reboot di Joker: 'I cinecomics sono un po' come Shakespeare'

Parlando con il Los Angeles Times a pochi giorni dal debutto di Joker al Festival di Venezia 2019, il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha confessato di non temere la reazione dei fan.

Fin dall'esordio del primo teaser, infatti, Phillips a quanto pare si è messo l'anima in pace, e oggi sa che il suo film molto probabilmente dividerà pubblico. Per quelli che odieranno la pellicola con Joaquin Phoenix, comunque, il regista ha un consiglio:

"Ci saranno sempre degli oppositori, ma da quello che ho visto fin dalla presentazione del film e le risposte ai vari teaser che abbiamo proposto, la maggior parte dei fan sembra entusiasta di percorrere una strada diversa. Ma questo non sarà l'ultimo film su Joker che verrà mai realizzato. Potrebbe essere l'ultimo che io e Joaquin facciamo, questo si, ma prima o poi qualcun altro verrà e ne farà un altro, proprio come è stato con Spider-Man. Quindi, se non a qualcuno questo film non dovesse piacere, non vi preoccupate, prima o poi verrà reinventato di nuovo. Questa è la cosa divertente di questi personaggi. In un certo senso, i fumetti sono il nostro Shakespeare e proprio come ci sono molte versioni di Amleto e di Macbeth, negli ultimi 25 o 30 anni hanno realizzato quattro o cinque versioni diverse di Joker. Quindi perché non farne un altro che sarà incredibilmente diverso da questo?"

Nella stessa intervista, il regista ha spiegato di aver impiegato un anno a convincere la Warner Bros. a permettergli di fare questo film, e che Joaquin Phoenix ha perso 20 chili per la sua interpretazione.

Joker arriverà in Italia dal prossimo 3 ottobre. Il 31 agosto noi lo vedremo a Venezia 2019, quindi restate sintonizzati per la nostra recensione in anteprima.