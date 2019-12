Todd Phillips pensava che Warner potesse cancellare Joker dopo le polemiche

Le polemiche scatenatesi all'indomani dell'uscita di Joker negli Stati Uniti hanno preoccupato non poco il regista della pellicola Todd Phillips, che ha rivelato di aver temuto che la Warner potesse decidere di cancellare interamente la sua programmazione.

Le preoccupazioni del regista sono state rivelate da quest'ultimo nel corso di una conversazione con Michael Moore nel podcast quotidiano di Moore intitolato Rumble With Michael Moore. Preoccupazioni che arrivano dopo che entrambi i due registi avevano già avuto esperienze simili in precedenza nella loro carriera, Moore con la distribuzione di Fahrenheit 9/11, che la Miramax/Disney si rifiutò di distribuire, invece Phillips con il suo documentario Frathouse.

Dopo le parole di apprezzamento dello stesso Moore proprio verso Joker, il regista ha invitato Phillips nel suo podcast e qui questi ha rivelato: "Pensavo potesse essere la fine per Joker, proprio quando la narrazione del film stava piombando nei media. Ho iniziato a pensare: 'Gesù, questa sarà una di quelle cose che Warner - che è di proprietà di AT&T e WarnerMedia - penserà sia più grande di Joker, potrebbero pure pensare se ne vale davvero la pena?' Ci ho pensato per qualche minuto".

Lo stesso Moore ha poi confessato a Phillips di aver pensato esattamente la stessa cosa nelle settimane precedenti l'uscita del film nelle sale: "E' da lì che iniziano di solito, certa gente che lavora nei media, dal descrivere cosa fosse il film. E io pensavo: 'No, davvero? Ha realizzato Una notte da leoni, andiamo!' I media ci si sono accaniti e tutto a un tratto il livello di paura ha cominciato ad innalzarsi".

Sia Moore che Phillips sono concorsi nell'indicare che il film non si è rivelato come la gente si aspettava che fosse, e parte della colpa per loro è da attribuire ai media e agli esercenti, complici di aver incrementato il clima di paura intorno al film: "Abbiamo avuto un primo weekend pazzesco, ma eravamo ancora molto cauti perché, ad essere onesti, cominci a credere che quei resoconti si rivelino delle profezie autosufficienti". Il regista ha continuato dicendo che un certo pubblico si aspettava succedesse qualcosa nel corso del weekend di programmazione e che questo sia rimasto deluso quando non si è verificato nessun picco di violenza.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Joker e le precedenti dichiarazioni di Phillips sull'identità di Arthur Fleck.