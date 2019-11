Todd Phillips parla della sua 'aggressiva idea' per una Black Label DC dedicata ai villain

Abbiamo potuto godere (o criticare, dipende dai casi) soltanto per un breve istante dell'ufficialità per un sequel di Joker, rivelatasi invece l'attimo successivo errata o meglio "fin troppo anticipata", con Phillips che ha sottolineato di non essere al lavoro su niente di simile per il momento.

Discutendo ancora recentemente di quel fantomatico incontrato riportato dall'Hollywood Reporter, Phillips ha spiegato che non c'è stato nulla di simile dopo l'uscita del Joker nelle sale ma prima, quando aveva proposto a Toby Emmerich e a Walter Hamada il pitch per un film sul Joker e in generale su di un'idea per una Black Label DC dedicata ai villain dell'etichetta fumettistico-cinematografica.



Rivela Phillips che l'idea - col senno di poi - "era un po' troppo aggressiva", motivo che ha spinto Emmerich a rifiutarla per concentrarsi invece solo ed esclusivamente sul Joker, adesso a quota 1 miliardo e 1 miliardo e 23 milioni di dollari e cinecomic con più introiti della storia del cinema. Il piano era che il Joker venisse seguito da altre storie d'origini rated-r dedicata ai villain e dirette da altri registi.



Dice Phillips: "Sono andato dalla Warner perché sapevo ci sarebbero state delle preoccupazioni su come slegare determinate storie della loro continuity. Sapevo avrebbero pensato a una certa confusione del pubblico, con più di un Joker in circolazione e i restanti progetti, quindi ero andato lì per presentare una nuova etichetta a tutti gli effetti, un'idea un po' aggressiva col senno di poi, lo ammetto."

Continua: "Sono entrato e ho detto 'Joker sarà il primo film, poi troveremo un altro regista che si occuperà del successivo e ancora così. La chiameremo DC Black. In modo del tutto particolare, permetterà di raccontare due versioni dello stesso personaggio. Qui si faranno degli specifici approfondimenti e si potrà comunque continuare il DCEU". Era questo l'idea. Al che hanno detto 'Ok, calmati, non inizierai un'etichetta così dal nulla qui alla Warner, ma è molto interessante. Butta già qualche idea concreta e facci vedere cos'hai in mente'."



Ed è così che è arrivato Joker. E dato il successo, forse adesso Emmerich and co. potrebbero effettivamente acconsentire alla creazione di una DC Black Label. Nel frattempo i big di Hollywood continuano a congratularsi con Phillips, come ad esempio il grande Michael Mann.