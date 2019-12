Todd Phillips: 'Joaquin Phoenix non ha mai accettato d'interpretare il Joker'

Il Joker di Todd Phillips è sicuramente uno dei film più riusciti della DC tanto da valergli numerose candidature agli Oscar 2020. Eppure, il regista che il magistrale Joaquin Phoenix non si è mai unito ufficialmente al cast.

In una recente intervista Phillips dichiara: " È stata una vera impresa averlo con noi perché all'inizio non era entusiasta ll'idea di girare un fil basato sui fumetti. Solo l'idea di lavorare ad un progetto del genere lo repelleva: anche dopo che provai a spiegargli qual'era i tipo di film che volevamo girare, totalmente diverso da quello che Joaquin immaginava, continuò a fare una certa resistenza. Più lo conoscevo e più mi veniva voglia di lavorarci, così iniziammo a passare molto tempo insieme, parlando di come sarebbe venuto il film e sperando di riuscire a convincerlo. Poi un giorno, magicamente, si è presentato sul set. Non ha mai detto "sì": si è semplicemente presentato alla prova costume. È stata una collaborazione incredibile."

Secondo Phillips, dunque, non ci sarebbe stato un momento preciso in cui l'attore si sarebbe detto convinto del progetto e accettato formalmente il ruolo (successivamente regolamentato con un contratto): Phoenix si sarebbe presentato sul set, pronto a girare, null'altro. Il resto è "candidatura agli Oscar".

L'attore del resto è ben noto per la minuzia e testardaggine con cui sceglie i suoi ruoli e non c'è da sorprendersi che proprio Her e Il Gladiatore, entrambe pellicole sperimentali, siano stati i suoi film di maggior successo.



