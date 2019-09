Todd Phillips dice la sua su un futuro crossover tra Joker e The Batman

Presentando Joker all'anteprima nord-americana prevista al Toronto Film Festival, il regista Todd Phillips ha detto la sua su un eventuale crossover tra il suo film e il prossimo The Batman scritto e diretto da Matt Reeves.

Anche a causa di alcuni commenti compromettenti di Robert Pattinson, infatti, i fan della DC Films hanno iniziato a sperare che in un futuro prossimo il nuovo Bruce Wayne incroci il suo cammino con il villain interpretato da Joaquin Phoenix, ma il regista non è così convinto.

"Non lo vedo collegarsi a nulla in futuro", ha detto infatti Phillips nelle scorse ore. "Questo progetto è solo un film."

A differenza della maggior parte degli altri cinecomics, la Warner Bros. sta commercializzando Joker come un film drammatico per adulti e un serio concorrente alla prossima stagione dei premi hollywoodiani. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia dove ha vinto il Leone d'Oro e posizionato Phoenix come favorito per l'Oscar per il miglior attore 2020.

Voi cosa ne pensate? L'attore tornerà a vestire i panni del Joker in un prossimo futuro? O al limite, posto che sarà improbabile non avere il villain nella nuova trilogia di Batman, la DC Films opterà per un altro re-cast?

Discutiamone nei commenti.