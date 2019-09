Todd Phillips conferma che Joker è slegato dal resto dell'Universo DC

Ospite al Toronto International Film Festival per presentare oltreoceano il neo vincitore del Leone d'Oro, Todd Phillips ha chiarito una volta per tutte la relazione che c'è tra Joker e il resto dei film targati Warner Bros. e DC.

"Non è realmente connesso ai film dell'Universo DC" ha confermato Phillips durante una sessione di Q&A. "Ed è stato pienamente intenzionale. L'idea originale di quando sono andato da Warner non riguardava un solo film, ma un'etichetta - una sorta di etichetta alternativa alla DC, dove puoi fare uno studio dei personaggi, film a basso costo, dove prendi un regista per approfondire un personaggio. Non è mai stato pensato per essere connesso, perciò non vedo come possa legarsi ad altro in futuro. Credo che sia solo questo film."

Un'operazione di questo tipo - che secondo le indiscrezioni dovrebbe rientrare in un'etichetta chiamata DC Black o DC Dark - potrebbe essere rappresentata anche dal Batman di Matt Reeves, film che come ampiamente rivelato seguirà una detective story molto diversa da come siamo abituati a vedere il personaggio su grande schermo. Phillips di recente ha inoltre confermato che il film con Joaquin Phoenix non sarà collegato nemmeno al nuovo Batman.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un filone di film completamente stand-alone? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker.