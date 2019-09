Todd Philips smentisce di non essersi ispirato a nessun fumetto per Joker

Del fatto che il Joker di Todd Philips non abbia risentito, in fase di scrittura, dell'influenza di alcun fumetto incentrato sul celebre villain di Batman si è detto tanto. La cosa sembra però essere figlia di un fraintendimento generale, come lo stesso regista ci ha tenuto ora a puntualizzare.

Philips ha infatti voluto precisare di non aver mai sostenuto di non aver gettato un occhio ai fumetti sul Joker, bensì semplicemente di non averne voluto seguire pedissequamente uno in particolare. Il personaggio che vediamo nel film, dunque, è figlio di una commistione tra vari Joker cartacei e, naturalmente, quello scaturito dalla personalissima visione del regista e dalla verve di Phoenix.

"In realtà è divertente, perché molti di voi avranno semplicemente ricopiato una mia citazione errata che fu riportata da Empire. Non me ne lamenterò, apprezzo lo scrittore; fece uscire un gran pezzo in cui si diceva che io non mi fossi ispirato a nulla che provenisse dal mondo del fumetto. Ma non è davvero ciò che ho detto. Ciò che dissi fu di non aver preso spunto da un fumetto in particolare. Abbiamo fatto una sorta di selezione e preso ciò che ci piaceva di più dal canone anni '80 di Joker. Abbiamo messo insieme più cose che ci piacevano" ha spiegato Philips.

Il film vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, intanto, si è mostrato con un bel po' di nuove immagini in attesa dell'uscita in sala. La produzione, inoltre, sta furbescamente sfruttando alcune recensioni negative per ottenerne dell'ottima pubblicità gratuita.