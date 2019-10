Todd Philips non vuole che Joker piaccia a tutti gli spettatori

Nel corso di una recente intervista promozionale Todd Phillips, regista del nuovo lungometraggio DC Films Joker, ha potuto rilasciare alcune dichiarazioni relative al suo ultimo film, vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia 2019.

Nello specifico, il regista ha detto di sapere benissimo che alcune persone potrebbero avere dei problemi con il film con Joaquin Phoenix, e ha una soluzione: non vederlo.

"Spero solo che la gente che lo veda lo prenda per quello che è, e cioè soltanto un film. La mia speranza è che tutti lo adorino? Assolutamente no. Non abbiamo realizzato il film per tutti. Ogni volta che qualcuno cerca di fare un film per tutti, di solito quel film finisce con l'essere per nessuno. Lo spettatore può scegliere. Può scegliere di non vederlo. Va bene lo stesso."

Voi cosa ne pensate della questione? Discutiamone insieme nella sezione dei commenti.

Nel film Joaquin Phoenix vestirà i panni di Arthur Fleck, che durante il giorno lavora come clown per alcune pubblicità in strada e di notte si sforza di essere un comico di cabaret. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi che rischieranno di nuocere non solo alla sua già debole psiche, ma anche all'intera città di Gotham.

