Todd Philips non voleva che Joker fosse un film per tutti

I cinecomic rappresentano al giorno d'oggi, probabilmente, il cinema popolare per eccellenza: Marvel Cinematic Universe, DC Expended Universe e simili hanno portato il genere all'apice del successo, trovando la chiave (il primo soprattutto, a onor del vero) per piacere ad un pubblico quanto più trasversale possibile.

Allo stesso modo è chiaro che Joker, vuoi per il messaggio del film, vuoi per il suo controverso protagonista o per il tipo di cinema a cui dichiaratamente s'ispira (si vedano Taxi Driver o Re Per Una Notte di Martin Scorsese) non sia un cinecomic come tutti gli altri e, stando alle ultime dichiarazioni di Todd Philips, mai abbia aspirato ad esserlo.

Il regista, intervistato da Deadline, ha infatti ammesso di non aver mai voluto rendere Joker un film che dovesse necessariamente piacere a tutti: "Non è un film per tutti, ed è ciò che dissi a Warner Bros. sin dall'inizio. I cinecomic sono film generalmente PG-13, film che aspirano a raggiungere tutti i quadranti, per così dire, ma noi siamo stati molto specifici nell'intendere che questo non dovesse necessariamente essere un film per tutti. Poi certo, va benissimo se finisce con l'attirare tutti, con l'attraversare le barriere e il lasciarsi apprezzare dalla gente nel modo in cui sembra abbia fatto. Quando vuoi fare un film per tutti, certe volte finisci con il fare un film per nessuno. E l'ho sempre pensato anche con le commedie R-rated che ho fatto, perché ho sempre avuto qualcuno della produzione che mi dicesse: 'Forse puoi renderlo PG-13, basta ammorbidire qui, ammorbidire lì'. Ma facendo così, spesso diventa un film per nessuno. Così la mia idea è sempre stata quella di focalizzarmi su un certo tipo di pubblico, poi se riesci a trovare l'ago nel pagliaio arriveranno anche gli altri" ha spiegato Philips.

Il regista di Joker ha anche parlato della sua idea di una Black Label DC dedicata ai villain, ma ha ammesso che non c'è ancora la certezza di vedere un sequel del film con Joaquin Phoenix.